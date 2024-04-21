المرصد الأورومتوسطى: وثقنا الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال فى المستشفيات بقطاع غزة

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إننا وثقنا حالات عديدة تؤكد عرقلة الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توثيق للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في المستشفيات بقطاع غزة.

لا يوجد مبرر عسكرى لمنع الاحتلال الإسرائيلى إيصال الوقود أو المستلزمات الطبية لمستشفيات غزة

وأضاف "المغبط"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد مبرر عسكري لمنع الاحتلال الإسرائيلي إيصال الوقود أو المستلزمات الطبية لمستشفيات غزة.

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تنفيذ جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تمنع المنظمات الدولية دخول غزة لطمس حقائق ما يحدث داخل القطاع.