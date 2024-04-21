الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير فى علاقات دولية: استخدام حماس السلاح الإسرائيلى مؤشر على فساد وفشل جيش الاحتلال

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تعتبر من أكبر مصادر أسلحة حماس حسب تقديرات إسرائيلية، وهذا ما أكدته "نيويورك تايمز" في آخر التحقيقات الصحفية.

وأضاف "عكة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن استخدام حماس للأسلحة الإسرائيلية، دليل على أن هناك فسادًا في الجيش الإسرائيلي، حيث إن الأسلحة والذخائر تصل عبر مهربين وعصابات تهريب من داخل إسرائيل نفسها.

ونوه أن هذه الأسلحة لدى معسكرات الجيش الإسرائيلي، دليل على أن القبضة الأمنية في إسرائيل في حالة خلل كبير، ويؤكد الفشل الكبير للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المقاومة تحصل على أسلحة الجيش الإسرائيلي وتقوم بتطويرها، حيث إن المقاومة تتقن التصنيع العسكري، وهذا ما شهدناه في الرشقات الصاروخية على إسرائيل.

حماس إسرائيل الجيش الإسرائيلي نيورك تايمز القاهرة الإخبارية الدكتور أشرف عكة

مواد متعلقة

جانتس: الجيش لم يحقق أهدافه من حرب غزة وجبهة لبنان تحدٍ كبير لنا

المرصد الأورومتوسطى: وثقنا الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال فى المستشفيات بقطاع غزة

الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذها عملية طعن

جيش الاحتلال: لا نعترف بأى عقوبات أمريكية على وحداتنا العسكرية

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يحاصر طولكرم ومخيم نور شمس ويمنع دخول الأطقم الطبية

ملك الأردن يحذر من خطورة التصعيد فى المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين

القاهرة الإخبارية: استهدافات متبادلة وتصعيد مستمر بين حزب الله وإسرائيل

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى الجولان السورى المحتل إثر رشقة صاروخية

الأكثر قراءة

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"القمار" كلمة السر.. كيف نفذ مدرس الفيزياء جريمته ولماذا قطع "طالب الدقهلية" 3 أجزاء

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

100 جنيه وراء مقتل سائق قويسنا.. والمتهم فى قبضة رجال الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟