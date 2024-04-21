الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا تحظى الانتخابات البرلمانية الهندية باهتمام عالمى؟

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال سيتارام مواتي، رئيس تحرير صحيفة مومباي ماسنجر، إن الهند لديها نظام ديمقراطي، والكثير من التصويت الشعبي من أجل اختيار الحكومة بشكل منتخب.

وأضاف "مواتي"، خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، "على المستوى الخارجي هناك اهتمام كبير بمتابعة الانتخابات الهندية، وقد شهدنا ذلك على مدار الفترة الماضية والحالية، حيث إن الهند لها ثقل كبير عالمي".

وتابع: "الهند إحدى الدول الأكثر كثافة من ناحية السكان في العالم، وكل طرف يعلم مدى هذا الثقل الكبير في الهند من القوة البشرية، وبناء على هذا نرى اهتمامًا كبيرًا بتحليل كل القواعد والمعايير خلال الانتخابات الهندية، ويمكن أن يكون هذا له تأثير كبير على العلاقات التجارية وعلاقات كبار الأعمال في العالم مع الهند، وهناك الكثير من الاهتمام الخارجي وذلك بسبب عوامل كثيرة أخرى".

الانتخابات البرلمانية العالم شرقا مومباي القاهرة الإخبارية منى شكر

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