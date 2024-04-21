الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ القانون الدولى: الاحتلال الإسرائيلى طوّر بيانات وبرامج ذكاء اصطناعى للتجسس على غزة

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إن تسريب شركة ميتا بيانات المستخدمين، تسبب في ذبح الكثير من الشعب الفلسطيني، بحجة إنضمامهم للمقاومة.

وأضاف "الحرازين" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي طوّر بيانات وبرامج ذكاء اصطناعي للتجسس على سكان قطاع غزة.

ونوه، أن الاحتلال الإسرائيلي طور برنامج يسمى "لافندر"، عن طريق الذكاء الإصطناعي، حيث تمت تغديته بمجموعة من البيانات والتي من خلالها كشفت عن أماكن عديدة لعائلات فلسطينية.

وأشار إلي أن من خلال قاعدة البيانات يقوم بتحديد الأهداف بنسبة تتجاوز الـ90%، مؤكدًا أن أكثر من 188 مليون مواطن عربي يستخدمون الفيسبوك وبالتالي فكل بيت عربي مهدد من قبل الشركات الأمريكية والإسرائيلية.

أستاذ القانون الدولي غزة الإحتلال الإسرائيلي مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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