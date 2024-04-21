الأحد 21 أبريل 2024
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توك شو

أستاذ هندسة بترول: الدولة تسعى جاهدة لإنتاج مصادر جديدة من الطاقة

الطاقة
الطاقة

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن هناك عدة عوامل لتخفيف الأحمال، منها توطين ثقافة الترشيد، فقد نادت الدولة المصرية بالترشيد في الاستهلاك لكل موارد الطاقة منذ سنوات.

وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة تسعى جاهدة لإنتاج مصادر جديدة من الطاقة للوصول للاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، تحولت من الوقود الإحفوري لاستخدام الغاز الطبيعي، والذي يعتبر أكثر نظافة وغير ضار بالبيئة، وبعد ذلك نحن على طريق التحول للطاقة الخضراء.

ونوه أن حقل ظُهر يدعم الاقتصاد المصري بنحو 4.8 تريليون قدم مكعب من الغاز، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن المصري، سواء في الوقت الحاضر، أو استقدام عدد من الاستثمارات.

أستاذ هندسة بترول الطاقة الدكتور جمال القليوبي المراقب القاهرة الإخبارية

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