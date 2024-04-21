الأحد 21 أبريل 2024
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هانى نسيرة: حسن الصباح استطاع تجنيد الفلاحين والفقراء لجماعة الحشاشين

الدكتور هاني نسيرة
الدكتور هاني نسيرة

قال الدكتور هاني نسيرة، المفكر والباحث السياسي، إن الجماعات المتطرفة تعتمد دائمًا على دعوى المظلومية، وهذا ما جعلها تنتشر في الشارع المصري.

وأضاف "نسيرة"، خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حسن الصباح، استطاع تجنيد الفلاحين والفقراء لجماعة الحشاشين.

وتابع أن الهجوم على مسلسل "الحشاشين" كان أغلبة أيديولوجيًا، مشيرًا إلى أن هناك رابطًا جوهريًا بين جماعة الإخوان والجماعات الباطنية.

وأردف أن جماعات التطرف تعتمد على صناعة أسطورة الشخصية، وهذا ما أوضحه مسلسل "الحشاشين" في شخصية حسن الصباح، مؤكدًا أن الجماعات المتطرفة تستغل الفقراء دائمًا.

هانى نسيره الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية الحشاشين الدكتور هاني نسيرة

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