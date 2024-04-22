الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بدء فعاليات مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمى"

مؤتمر الثقافة الإعلامية
مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم

بدأ منذ قليل مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط  والذي من المقرر أن يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

حضر إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع تحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية وجامعة "أوتونوما" برشلونة بإسبانيا والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية.

ممثلو مكاتب اليونسكو بالمنطقة العربية

كما تواجد عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من مصر والدول العربية والولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا والهند والصين وروسيا الاتحادية ونيجيريا، علاوة على ممثلي مكاتب اليونسكو بالمنطقة العربية والمدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو لقطاع الاتصال والمعلومات من المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو.

أبو الغيط مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية البابا تواضروس مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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