الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أبوالغيط: إسرائيل لا يمكن أن تضرب البرنامج النووى الإيرانى إلا بموافقة أمريكية

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العلاقة الإيرانية الإسرائيلية على مدى عقدين من الزمن يتبين منها وجود قدر من العداوة بين الطرفين.

وأضاف أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك تربص إسرائيلي بإيران منذ فترة"، لافتًا: هناك أساسيات تحكم إيران في المواجهة وهو استمرار تطوير برنامجها النووي الذي تزعم أنه سلمي.

وأشار إلى أن إيران تستخدم أوراقًا عربية وهى المشاكل العربية لتخدم على أهداف الثورة الإيرانية".

وتابع: "عندما كنت وزيرًا للخارجية رصدت أن إسرائيل متربصة دائمًا بالبرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا: إسرائيل لا يمكن أن تضرب البرنامج النووي الإيراني إلا بموافقة أمريكية".

واسترسل: "إسرائيل على مدى سنوات واصلت قتل العلماء الإيرانيين المسئولين عن برنامجها النووي أو تقصف سفارة أو قنصلية إيرانية"، موضحا: "إسرائيل قصفت مواقع ميليشات إيرانية مرات عديدة وسط صمت إيراني".

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