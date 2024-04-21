الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"مجانًا لغير القادرين".. "القومى للإعاقة" يعلن بدء التجهيزات لإنشاء مصنع الأطراف الصناعية

خالد حنفي
خالد حنفي

قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة اتضح اهتمامها بشكل واسع بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستشهدًا بالتجهيزات التي تجرى حاليًا لإنشاء مصنع مختص بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك لجنة تشرف على هذا المصنع بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يؤكد اهتمام الدولة المصرية بملف ذوي الإعاقة، موضحًا أنه طبقًا لتعداد 2017، يصل تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة لما يقرب من 11 مليون شخص، وجميع خدمات المصنع ستقدم لهم بالمجان خلال الفترة المقبلة.

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