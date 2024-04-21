أستاذ الطاقة والبترول يتحدث عن حقيقة انخفاض احتياطات حقل ظهر (فيديو)

تحدث الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، عن حقيقة انخفاض احتياطات حقل ظهر، مشيرا إلى إن الخزانات النفطية بكافة أنواعها لها عمر افتراضي، والذي يتناقص تدريجيا مع العمر الاستخدامي أو ما يستخرج من إنتاجية الخام من الصخر نفسه.

وأضاف القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أي خزان تحت سطح الأرض يقع تحت تكوين من التكوينات الصخرية لطبقات الأرض، وهذا التكوين الصخري يكون جزءً منه عبارة عن حبات الرمال، حيث ينتشر الزيت عبر المسام أو الثقوب لهذه القطعة من الصخر.

وأوضح، أنه يتم عمل فتحة من السطح إلى أسفل هذا المكان للخزان، سرعان ما تتجمع المواد الخام للدخول بقوة عبر هذه الفتحة.

وكان كشف مجلس الوزراء حقيقة انخفاض احتياطيات حقل ظهر وتأثيره على خطة تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا أن أي حقل غاز طبيعي له مستوى إنتاج محدد، ومع مرور الوقت من الطبيعي أن ينخفض هذا المستوى.