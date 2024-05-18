ماذا قال جيش الاحتلال حول الغارة الجوية الإسرائيلية على جنين بالضفة الغربية؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أمس الجمعة أن طائرة مقاتلة قصفت هدفا في مدينة جنين بالضفة الغربية قبل فترة قصيرة.

أشار البيان إلى أن جيش الاحتلال يعلن عن المزيد من التفاصيل قريبًا، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن جيش الاحتلال شن غارة على منزل في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة تسببت في إصابة أربعة مواطنين فلسطينيين.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.