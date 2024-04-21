اتحاد الغرف التجارية يحذر من شراء الأجهزة الكهربائية في هذا التوقيت (فيديو)

أفاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأن السوق المصري على أعتاب مرحلة تراجع الأسعار، مؤكدًا أن الدولار ليس محور الأزمة الاقتصادية، بل إن العامل الرئيسي هو توافر العملة الأجنبية.

وأوضح عز، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى ندرة السلعة في السوق، مشيرًا إلى أنه من غير المستحسن شراء الأجهزة الكهربائية أو تخزين السلع في الوقت الراهن، نظرًا للتوقعات بحدوث انخفاضات ملموسة في الأسعار قد تصل إلى ذروتها خلال شهر.

وأضاف أن السوق شهد انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تفوق الـ27%، وتم تطبيق خفض إضافي بنسبة 14% على أسعار الزيت.