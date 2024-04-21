اتحاد الغرف التجارية يزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار السلع (فيديو)

تحدث الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن موضوع المأكولات الشعبية، مشيرًا إلى أن أسعار الفول والطعمية والكشري ستشهد انخفاضًا قريبًا، وأن تكلفة ساندويتش الفول تتألف من 20% زيت و10% فول، بينما يشكل الخبز والخدمات النسبة المتبقية.

وأشار عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أسعار علب الكشري ستنخفض وفقًا لضوابط جديدة يجري الإعداد لها، مؤكدًا أن منتجي العيش الفينو يحققون أرباحًا محدودة، وأن تخفيض أسعار القمح محليًا وعالميًا سيسهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الفترة المقبلة.

وأضاف أن أسعار الجملة في تناقص وأن الأسعار في الأسواق التجزئة ستتبع هذا الاتجاه قريبًا، مشيرًا إلى أن السلاسل التجارية قد بدأت بالفعل في تخفيض الأسعار، الأمر الذي انعكس على محال البقالة والتجزئة.