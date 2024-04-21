بعد جنازة السعدنى.. نقيب الممثلين ينتقد الصحفيين الوهميين (فيديو)

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الأشخاص الذين قاموا بتصوير مراسم جنازة الفنان صلاح السعدني لم يكونوا من الصحفيين المعتمدين، بل كانوا مجرد أفراد ينتمون إلى مواقع إلكترونية، مضيفًا أن الصحفيين الحقيقيين هم معروفون بأسمائهم ويشاركون في تغطية جميع الأحداث الهامة.

وأشار زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن بعض هؤلاء الأفراد تسللوا وسط الصحفيين تحت غطاء مواقع وهمية، ما أدى إلى حالة من الفوضى خلال الجنازة، وتطرق إلى الحادثة المؤسفة التي تعرضت لها الفنانة منى زكي حيث تمت مطاردتها وشدها بشكل مفاجئ، ما أثار الرعب في نفسها.

كما تحدث عن الحالة النفسية الصعبة التي مر بها أحمد السعدني، مؤكدًا أن الفنانين والشخصيات العامة أصبحوا تحت مراقبة دائمة من قبل الهواتف المحمولة، ونقل موقف أحد المسئولين الكبار الذي امتنع عن حضور مراسم عزاء بسبب هذه الفوضى.

وفي ختام تصريحاته، ذكر زكي أنه تواصل مع نقيب الصحفيين، لمناقشة وضع قواعد جديدة لتغطية وتصوير الجنازات، مستشهدًا بحادثة سابقة حيث تم كشف جثمان الفنان نور الشريف لتصويره، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تمت للصحافة الحقيقية بصلة.