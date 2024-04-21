الأحد 21 أبريل 2024
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عزة مصطفى تكشف القصة الكاملة لاختفاء سرير قصر محمد على (فيديو)

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

في تطور جديد للأحداث المتعلقة بقصر محمد علي، نفت الإعلامية عزة مصطفى الشائعات التي تحدثت عن سرقة سرير القصر الأثري، مؤكدة أن السرير "بحالة جيدة ولم يتعرض للسرقة".

وأوضحت مصطفى، خلال حديثها في برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، أن السرير ما زال في القصر ولم يتم أخذه أو سرقته كما رُوج لذلك، وأعربت عن شكرها للمواطنة التي أثارت القضية عبر منشور لها على الإنترنت، مشيرة إلى أنها لاحظت عدم وجود السرير أثناء زيارتها للقصر.

وأضافت أن مجلس معلومات الوزراء ودعم اتخاذ القرار قد استجاب بسرعة للتساؤلات، مُبينًا أن السرير يخضع حاليًا لعملية ترميم، وسيتم عرضه في افتتاح القصر بعد الانتهاء من تجهيزه.

واختتمت "مصطفى" بمطالبة الجهات المعنية بضرورة وضع إشعارات على القطع الأثرية التي تخضع للترميم دون إعلان مسبق، لتجنب البلبلة والشائعات حول سرقتها؛ وذلك لضمان الشفافية وطمأنة الجمهور بشأن سلامة التراث الوطني.

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