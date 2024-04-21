كلهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد الشهداء فى غارات على رفح الفلسطينية إلى 20

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية إلى 20 بينهم 15 طفلًا و5 نساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 48 شهيدًا و79 مصابًا خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 34097 شهيدًا و76980 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.