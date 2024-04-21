القاهرة الإخبارية تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى على منزلين برفح لـ19 شهيدًا

أكد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلين في رفح إلى 19 شهيدا بينهم 14 طفلا.

وفي إحصائية غير نهائية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.