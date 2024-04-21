القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة

قال مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأشار إلى ارتقاء 14 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لرفح وخان يونس جنوبي غزة.

وتابع أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها تجاه منطقة وادي غزة والمغراقة والزهراء والنصيرات، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من المفقودين بمجزرة خان يونس جنوبي قطاع غزة.