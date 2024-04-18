أستاذ سياسة: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون جماعات إرهابية لممارسة العنف

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الاستيطان المتوغل في الأراضي الفلسطينية يأتي بدعم كامل من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فلم تتوقف العمليات في قطاع غزة عند سرقة الأراضي فقط، بل زاد الأمر إلى الحرق والقتل والنهب من جانب المستوطنين الذين تم تسليحهم من قبل بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أنه رغم ما تحدثت به الدول الأوروبية بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، إلا أن الولايات المتحدة، القوة العظمى للعالم، لم تقم بفرض عقوبات على رأس هؤلاء المستوطنين الذي يقومون بعمليات التحريض لارتكاب المجازر، لذلك كل المحاولات لا تُجدي نفعًا في ظل حياد أمريكا معهم.

وأكد: إننا نجد عنف المستوطنين يرتفع بشكل كبير، حيث تُشكل العديد من الخلايا والجماعات الإرهابية لتنظيم عمليات بحق المواطنين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شىء يحد من هذه العمليات من جانب المجتمع الدولي.

واختتم: فرض العقوبات لا يجدي نفعًا، فهم مجموعات جاءت من العديد من الدول وأعطتها الحكومة الإسرائيلية السيطرة وسلب الأراضي والاستيطان بها، لذلك هم يجدون أن الاستيطان ملاذ لهم، على الرغم من أنه جريمة وفقًا للقانون الدولي.