إحدى الفلسطينيات القادمات للعلاج فى مصر: ربنا يودع فى السيسى البركة

أوضح مراسل فضائية إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إبراهيم عزت، مستجدات الجهود المصرية للوقوف بجوار الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

دور مهم

وتابع، أن معبر رفح البري يلعب دورا مهمًا كدور إنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين من إنفاذ وعبور مئات الشاحنات بشكل يومي من مساعدات غذائية وطبية ودوائية وإنسانية وأيضا اسقبال الجرحي الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن هناك اصطفافا إلى عربات الإسعاف أمام معبر رفح الذي بدوره يستقبل الجرحي الفلسطينيين ومن ثم يقوم بنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وقبل تلك المرحلة يتم تقديم الرسعافات الأولية والعلاج المبدأي داخل معبر رفح.

وقالت إحدى السيدات الفلسطينية القادمات من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر: "أنا مريضة سرطان في العين والأنف، وبشكر الرئيس السيسي اللي كان سبب في علاج كل فلسطيني، ربنا يودع فيه البركة كلها، اللي عملوا السيسي لينا محدش عمله، الله يطول في عمره".

وتابعت أنه منذ دخولها معبر رفح وأنا أتلقى كل الاحترام والتقدير وأتمنى أن أتعافى من السرطان، لافتة إلى أنها جاءت مع مرافقيها، زوجه أخيها الشهيد وأولاده.