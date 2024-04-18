الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصر السباقة دوما لتلك الجهود.. تحركات دولية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

زيارات ومحاولات تتوج بقرارات عدة وإدانات بالصمت الدولي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أجراها كثير من الزعماء العرب والغربيين محاولة منهم لصد تل أبيب عن مواصلة ممارستها غير الإنسانية ورفع يدها عن غزة، وإعلان فلسطين دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها.

توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على غزة

وتأتي مصر السباقة دوما لتلك الجهود، إذ أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات عدة آخرها كان مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة القاهرة، دعا خلاله الرئيس السيسي إلى توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة والتهجير القسري لأهله وتجويعهم.

وشدد الرئيس السيسي شدد على ضرورة الانخراط الجاد والدولي في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وهي التصريحات ذاتها التي أكد عليها العاهل البحريني.

التأكيد على تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

ولا تزال القضية الفلسطينية هي الأبرز على طاولة المفاوضات العربية، إذ أكد العاهل الأردني أيضا الملك عبد الله الثاني على الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بتنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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