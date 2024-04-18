الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أهلها لم يعرفونها.. "القاهرة الإخبارية" توثق حجم الدمار فى خان يونس

خان يونس
خان يونس

استعرض مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، مشاهد الدمار الهائل في قطاع غزة، خصوصًا في مدنية خان يونس، جراء استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الآلة العسكرية التي أدت إلى تخريب البنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأكد جبر أن الآلة العسكرية الإسرائيلية ركزت قصفها بشكل عشوائي على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، كما شهدت المنطقة الغربية للمدينة قصفًا للزوارق الحربية، على المدينة الأكبر من حيث المساحة داخل قطاع غزة.

أظهرت كاميرا القاهرة الإخبارية أن أهالي المدينة يمشون فيها بعد انسحاب قوات الاحتلال، وتلتبس عليهم الشوارع خصوصًا بعدما جرى تسويتها بالأرض، ويحاولون إدراك الأشياء حولهم لأول مرة، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال قطع أسلاك الكهرباء والاتصالات والإنترنت، واقتلع الأشجار وجرّف الشوارع، وأتلف خطوط الصرف الصحي، ثم مشوا بدباباتهم على السيارات أمام البيوت، وصبوا نيرانهم على العمارات والأبراج واحدًا تلو الآخر.

رفح الفلسطينية الدمار الهائل بقطاع غزة خان يونس المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس قطاع غزة

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