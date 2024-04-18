القاهرة الإخبارية: نتنياهو بعد اتصاله ببايدن أرجأ خطط الرد على إيران

أعلن إعلام إسرائيلي، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ بعد اتصاله برئيس أمريكا جو بايدن الخطط التي تمت الموافقة عليها مسبقًا للرد الفوري على هجوم إيران، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي نتنياهو، هو الأول منذ الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.

وتابع، أن سوناك شدد على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة، وأكد سوناك مع نتنياهو على ضرورة منع التصعيد، وشدد على أن إيران أخطأت، وبالتالي يفضل عدم الانسياق وراء أهداف طهران ومحاولاتها جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

ولفتت إلى أنه بعد هذه المكالمة أعلن عن زيارة سوف ينفذها ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطانية إلى إسرائيل، غدًا صباحًا زيارة تمتد لمدة يوم واحد فقط، يلتقي فيها نتنياهو ووزير الخارجية وعددًا من وزراء مجلس الحرب للتأكيد على أن بريطانيا داعم أساسي لإسرائيل.