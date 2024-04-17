نادى الأسير الفلسطينى: الشعب يناضل فى وجه الاحتلال من أجل حقه بتقرير المصير

قال حسن عبدربه، مستشار إعلامي لنادي الأسير الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يناضل في وجه الاحتلال من أجل حقه بتقرير المصير.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن آلاف الفلسطينيين خرجوا إلى الساحات لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 3700 معتقل إداري داخل السجون الإسرائيلية حتى بداية أبريل، من بينهم 22 امرأة، وأكثر من 40 طفلًا، وهذا لا يشمل معتقلي غزة كافة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري.

وأضاف أنه يتم استخدام سياسة تجويع ممنهجة تجاه الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، متابعًا أن هناك زيادة لأعداد المعتقلين المرضى، كما يبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين" 849، وعدد الصحفيين المعتقلين 56، منهم 45 اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم 4 صحفيات.

ويبلغ عدد المعتقلين الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد نحو 600، أعلاهم حكما المعتقل عبدالله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 عامًا مؤبدًا، يليه إبراهيم حامد، المحكوم بالسجن 54 مؤبدًا.

وحول شهداء الحركة الأسيرة، ارتفع العدد إلى 252 منذ عام 1967، وذلك بعد أن ارتقى داخل سجون الاحتلال 16 معتقلًا، وهذا لا يشمل شهداء الحركة الأسيرة كافة بعد السابع من أكتوبر، مع استمرار إخفاء هويات أغلبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ويبلغ عدد الشهداء المعتقلين المحتجزة جثامينهم 27، أقدمهم الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.