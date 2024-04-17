الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة

الطائرات الإسرائيلية
الطائرات الإسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة وسط سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي وطائراته وآلياته قصفت منزلًا في رفح، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص معظمهم من الأطفال، وما زالت أعمال البحث جارية لانتشال المفقودين.

وأكد أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بالمنطقة الوسطى وتحديدًا في الأطراف المالية لمخيم النصيرات ما زالت تطلق الرصاص والقذائف باتجاه منازل الموانين وممتلكاتهم وتدمر الطرقات والبنى التحتية في هذه المنطقة، كما دمرت عددًا من الأبراج في محيط هذه المنطقة بشكل كامل.

وأضاف أنه استشهد 6 مواطنين، وعدد من الجرحى، إثر قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين وعددًا من الجرحى، وما زال 9 مفقودين على الأقل، بُعيد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبوسعادة في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما يشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة قصفًا مدفعيًا مكثفًا، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مصنعًا للأدوية شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وتتوغل آلياته العسكرية في محيط المكان، وسط أعمال تجريف.

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