إيران تكشف عن "شرطها" لعدم استهداف مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إنه تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بأن بلاده لن تستهدف مصالحها بالمنطقة، إلا إذا دعمت إسرائيل.

وتابع، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الخميس، فإن طهران أبلغت واشنطن "أن سلوك الاحتلال الإسرائيلي بعد عمليتنا ضده يمكن أن يزيد من التوتر، فيما تم إبلاغ واشنطن بعد عملية (الوعد الصادق) أننا لا نسعى لزيادة التوتر في المنطقة".

أكد، "أنه تم تبادل الرسائل مع واشنطن عبر سويسرا قبل وبعد عملياتنا ضد إسرائيل لمنع توسيع الأزمة".