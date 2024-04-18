جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا متواصلًا على المناطق الجنوبية من مدينة غزة

قال إعلام فلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا مدفعيًا متواصلًا على المناطق الجنوبية من مدينة غزة.

وأكد الإعلام، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بوجود انفجارات تدوي في المناطق الغربية الجنوبية لمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى قصف على منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ195 إلى أكثر من 33.899، والإصابات إلى 76.664، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.