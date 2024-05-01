وفاة معلم داخل لجنة امتحانات اليوم.. و"تعليم الجيزة" تصدر بيانا لنعيه

توفي معلم صباح اليوم داخل لجان امتحانات العملي داخل مدرسة بالجيزة.

وقالت مديرية التربية والتعليم فى الجيزة فى بيان لها: “نيابة عن الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمزيدٍ من الأسى والحُزن ينعى الأُستاذ أشرف سَلُّومَة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والأُستاذة سُميَّة الخطيب وكيل المُديريَّة وقياداتِ المديريَّة وجميع السادة العاملين بها شهيد العمل والواجب الوطني الأستاذ مجدي محمد محمود، كبير معلمين بقسم الكيمياء بمدرسة الجيزة الزراعية، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية والذي وافته المنيه أثناء تأديه عمله بلجنة امتحان العملي بالمدرسة اليوم الاربعاء 1 مايو 2024 داعِينَ المولى عَزَّ وجَلَّ أن يَتغمَّدَ الفَقيدَ بواسِعِ رحمتِهِ وأن يُلهِمَ أهلَه وذويِهِ الصَبرَ والسُلوان”.

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