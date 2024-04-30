الثلاثاء 30 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

بعد اختراق حساب مسئول كبير بـ"التعليم".. هل الامتحانات آمنة؟ وزير التعليم يجيب (خاص)

رضا حجازى
رضا حجازى

رد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تخوفات البعض بشأن تهيكر الحساب الشخصى للدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم، وقال الوزير إن تهكير الحساب ليست له علاقة بالامتحانات نهائيًا.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لموقع الدستور: الامتحانات مؤمنة جدًا ولا علاقة بالحسابات الخاصة للافراد بالامتحانات.

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وكان قد تعرض مساء أمس  حساب  الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم  على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للاختراق.

وكتب الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم رسالة تحذيرية قال خلالها: حسابي على الفيس بوك تم اختراقه،  ويتم إرسال رسائل منه تطالب بتحويل مبالغ مالية... رجاء عدم الرد عليها أو الاستجابة لها.

وعلى الفور.. قام الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم بإبلاغ مباحث الإنترنت للتحرك لإنقاذ الموقف.

وبالفعل نجحت مباحث الإنترنت في استرداد الحساب الرسمي الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم.

وكان قد استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، خلال بيان صحفي له صدر اليوم، الآليات الأخرى التي اتخذتها الوزارة في مجموعات التقوية، وهي مجموعات الدعم المدرسية التي تسمح بالاستعانة بمعلمين أكفاء ومشهورين، حسب رغبة واختيار الطلاب، سواء من داخل أو خارج التربية والتعليم، فضلًا عن فترات المشاهدة والقنوات التعليمية "مدرستنا" لشرح الدروس والمناهج التعليمية وإتاحتها على قنوات "يوتيوب"، وإتاحة الوزارة مواد تعليمية وتدريبية مجانًا على موقعها الإلكتروني، بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، لاستفادة الطلاب منها في التحصيل الدراسي، مؤكدًا أهمية دور المديريات والإدارات التعليمية في مواصلة تعريف الطلاب بهذه المواد التعليمية والتدريبية التي تسهم في زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسي والمراجعات قبل الامتحانات.

الحفاظ على سرية أوراق الأسئلة

وشدد الوزير على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام تقنية الباركود؛ لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة رضا حجازي استعرض الدكتور رضا حجازي

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