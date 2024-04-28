الأحد 28 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

تفاصيل مهمة حول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى الثانوية العامة

رضا حجازى
رضا حجازى

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع، والتى من المقرر أن تبدأ فى 10 يونيو المقبل حيث  تتضمن المواد غير المضافة للمجموع "التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء". 

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن أسئلة امتحانات المواد غير المضافة اختيار من متعدد فقط ولن يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم بامتحانات الخارج عن المجموع، ويشترط حصول الطالب على 50% من مجموع الدرجات، بالإضافة إلى أن هذه المواد هى مادة نجاح ورسوب وإذا حصل الطالب على أقل من 50% يدخل دورًا ثانيًا.

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وكان قد استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، خلال بيان صحفي له صدر اليوم، الآليات الأخرى التي اتخذتها الوزارة في مجموعات التقوية، وهي مجموعات الدعم المدرسية التي تسمح بالاستعانة بمعلمين أكفاء ومشهورين، حسب رغبة واختيار الطلاب، سواء من داخل أو خارج التربية والتعليم، فضلًا عن فترات المشاهدة والقنوات التعليمية "مدرستنا" لشرح الدروس والمناهج التعليمية وإتاحتها على قنوات "يوتيوب"، وإتاحة الوزارة مواد تعليمية وتدريبية مجانًا على موقعها الإلكتروني، بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، لاستفادة الطلاب منها في التحصيل الدراسي، مؤكدًا أهمية دور المديريات والإدارات التعليمية في مواصلة تعريف الطلاب بهذه المواد التعليمية والتدريبية التي تسهم في زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسي والمراجعات قبل الامتحانات.

الحفاظ على سرية أوراق الأسئلة

وشدد الوزير على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام تقنية الباركود؛ لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

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