الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يستطيع المعلمون الراغبون في التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024، الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك بداية من 14 مايو المقبل، وفق الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وتعرض الدستور في التقرير التالي المؤهلات المطلوبة ورابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024. 

رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024، ويستطيع المعلمون الراغبون في الاشتراك في مسابقة التربية والتعليم 2024

 لاختيار 18886في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) لمواد  (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

 الدخول إلى رابط بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، وسيتم تفعيل رابط التقديم بداية من 14 إلى 27 مايو المقبل. 

التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم.. وشروط التقديم

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

حددت بوابة الوظائف الحكومية المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم، وتنقسم إلى جزئين كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وهي كليات: 

التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)

التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي)

علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق

علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر (شعبة التربية)

وهناك كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى، وبدونه يتم رفض طلب التقدم إلى مسابقة التربية والتعليم وهي كليات « كلية الأداب - كلية دار العلوم - كلية الألسن - كلية اللغات والترجمة - كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)- كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة) - كلية الدراسات الإنسانية -كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية) - كلية الهندسة تخصص حاسبات - كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها - كلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية). 

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شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مساعد

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افتتاح فعاليات مؤتمر التربية النوعية السنوي التاسع بجامعة طنطا

مسابقة التربية والتعليم بوابة الوظائف الحكومية وزارة التربية والتعليم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة التربية والتعليم 2024

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