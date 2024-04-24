الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنبيهات من "التعليم" للطلاب غير المسددين مصروفات المدارس الرياضية

رضا حجازى
رضا حجازى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى خطاب رسمي معمم على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، أنه بالنسبة للطلاب غير المسددين للمصروفات الرياضية في المدارس الرياضية، فيجوز نقلهم لمدارس لا تطبق أنشطة إضافية وذلك بعد إنذارهم بسداد تلك المصروفات.

 

يأتي ذلك فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات أخر العام والاستعداد بعدها للعام الدراسي الجديد وعمل الإحصائيات الخاصة بالمصروفات.

 

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مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 

وفى سياق متصل حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة والتي تتضمن 85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي. 

 

وأوضحت، رابط مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد الدراسية ويستطيع الطالب التعرف على المواصفات لمعرفة تفاصيل وشكل الامتحانات في جميع المواد، كما يلي.

 

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

 

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

 

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

 

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

 

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

 

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

 

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

 

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

 

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.

 

التعليم ,موازنة التعليم استعرض الدكتور رضا حجازي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي

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