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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بينهم أطفال ونساء.. طواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينية تنتشل جثامين 30 شهيدًا برفح

جثامين 30 شهيدا برفح
جثامين 30 شهيدا برفح

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية بشير جبر، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب منازل الفلسطينيين في المنطقة الشرقية وسط المدينة بخان يونس جنوب في قطاع غزة.

 انتشال جثامين 6 شهداء متحللة فى حى الأمل

وأفاد بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام، مضيفًا أن الطواقم تمكنت أيضا حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 فلسطينيا بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.

 

قطاع غزة خان يونس مدفعية الاحتلال

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