الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: نرحب بتعزيز التبادل السياحى مع البوسنة والهرسك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين مصر والبوسنة.

وأضاف: نرحب بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة، ما يسهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

وتابع، في مؤتمر صحفي مع رئيس البوستة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش بقصر الاتحادية، اليوم الإثنين، هناك تقارب في وجهات النظر بين البلدين حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على ضرورة بذل كل المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المدن البوسنية الغردقة تنشيط حركة السياحة حركة السياحة بين مصر والبوستة والهرسك وقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

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