الأردن: رفض تهجير الفلسطينيين قسريًا "موقف عربى موحد"

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن هناك تدميرًا كاملًا بالبنية التحتية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وتابع، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن هناك موقفًا عربيًا موحدًا برفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، لافتًا إلى أنه يجب العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة لتعزيز استقرار المنطقة.

وأضاف أنه يجب تمكين السلطة الفلسطينية من أجل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى دول العالم كافة الضغط من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات.