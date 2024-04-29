رئيس الوزراء: 1.4 مليون فلسطينى فى معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 1.4 مليون فلسطيني في معبر رفح على الحدود ما بين غزة ومصر.

وتابع، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن أي هجوم أو اعتداء على الفلسطينيين سيؤدي بالتأكيد إلى نزوح لهؤلاء الاشخاص الذين سيسعون للانتقال إلى أي مكان، وقد يعني ذلك أن يضغطوا على مصر لعبور الحدود نحوها.

وأضاف نحن في الحكومة المصرية من الناحية الإنسانية بالطبع جاهزون بتزويدهم بأي دعم هم بحاجة إليه، ولكن من الناحية السياسية هذا سينهي القضية الفلسطينية ونزوح كامل للشعب الفلسطيني، ونحن اتفقنا كعالم أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية، متسائلًا كيف يمكن إقامة دولة من دون شعب؟

المنتدى الاقتصادي العالمي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل مؤخرًا إلى الرياض، لحضور الدورة الاستثنائية للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال يومي 28 و29 أبريل، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي موضوع "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" ويركز موضوعيًا على مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، وبهدف إيجاد حلول مشتركة ومعالجة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، ويعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم لإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المختلفة لخلق تأثيرات عالمية إيجابية للجميع.