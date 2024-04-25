"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن رحلة التنمية فى شبه جزيرة سيناء

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان “من صحراء جرداء إلى واحة من الازدهار.. شبه جزيرة سيناء في رحلة التنمية.

وقال التقرير: “سيناء تلك الأرض المقدسة التي كانت شاهدة على الانتصارات أوقات الحرب وارتوت أرضها بدماء الشهداء في حرب العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر 1973 هى الآن شاهدة على التنمية الشاملة”.

وأضاف: “بعدما استردت مصر أرضها بدماء رجال القوات المسلحة وتضحية الشهداء منهم، دخلت مرحلة السلام من منطق القوة لتبدأ بعدها معركة أخرى هى معركة البناء، حاملة شعار سيناء العبور الجديد، فالقوات المسلحة التي انتصرت في الحرب الآن تقف ذراعًا قوية للدولة لتنفيذ مخططات الإعمار والبناء في سيناء”.

وأشار: “610 مليارات جنيه أنفقتها مصر ولا تزال على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، حيث أنشأت مصر 5 أنفاق جديدة، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلًا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في مساحة تتجاوز 3000 كيلو متر في زمن قياسي في توقيت واحد، كان ملحمة قامت بها الدولة المصرية”.