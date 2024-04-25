صواريخ تصل "قلب روسيا".. أمريكا تعلن عن "دعم تصعيدى" إلى أوكرانيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "أمريكا تعلن لأول مرة عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا".

وقال التقرير إنه بعدما كان إرسالها يحدث بشكل سري وعبر اتفاقات داخل الأروقة المغلقة، أعلنت الخارجية الأمريكية وللمرة الأولى عن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا قادرة على استهداف مناطق داخل روسيا، بعدما كانت إدارة بايدن قد تحفظت بالسابق على تزويد كييف بها، حسبما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتابع أن الشبكة الأمريكية نقلت عن المتحدث باسم البينتاجون قوله، إن إدارة بايدن وافقت على إرسال صواريخ “أتاكمس” بعيدة المدى في فبراير لاستخدامها داخل أوكرانيا عبر إدراجها في حزمة المساعدات البالغة 300 مليون دولار، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وأضاف أن التحفظ الأمريكي السابق حول هذا النوع من الأسلحة رأته “إندبندنت” البريطانية بأنه مرتب جزئيا بمدى الصواريخ مع مخاوف من أن كييف قد تستخدم الأسلحة لضرب عمق الأراضي الروسية ما يثير غضب موسكو ويصعد الصراع.

واختتم بأن “إندبندنت” البريطانية رأت أيضا أن الصواريخ التي طالبتها أوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متكرر ربما تكون عنصرا أساسيا في مساعدة القوات الأوكرانية خلال الأسهر المقبلة من الصراع، وأنها ستساعدها على الضرب خلف الخطوط الروسية.