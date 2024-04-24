الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممى الصادر بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول الـ"أونروا"

رحبت الرئاسة الفلسطينية بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأعاجل.

وقالت الرئاسة، إن التقرير الذي أشرف على إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ويفند المزاعم الإسرائيلية، بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير ومهم في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.