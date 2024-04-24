الأردن: اقتحام رفح الفلسطينية يؤدي إلى مجزرة إسرائيلية جديدة بقطاع غزة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إننا نبذل أقصى جهد ممكن لمنع الاحتلال شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية.

وتابع في مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن في العاصمة عمان، بثته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مجزرة إسرائيلية جديدة بقطاع غزة.

وأكد، أن بلاده تكرر مطالبة الدول باستئناف تمويل أونروا بعد ثبوت زيف الادعاءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لحل النزاع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.