"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو عن حساسية الربيع وأسبابها

عرض برنامج "صباح جديد" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "حساسية الربيع.. ما هي وما أسبابها؟".

وقال التقرير: "في فصل الربيع تنتشر أمراض الحساسية التي يعاني منها الكثيرون وتسمى حساسية الربيع".

وأضاف: "ينتج هذا النوع من الحساسية كرد فعل مقاوم من الجسم وخاصة الجهاز المناعي لمحاربة المواد التي لا يتعرف عليها مثل الأتربة وحبوب اللقاح المنتشرة في الهواء إذ تنتجها الأشجار والنباتات المختلفة في فصل الربيع بعملية التلقيح وتنتقل تلك المواد للجسم عن طريق اللمس أو التنفس ما يسبب أعراضا مزعجة لكثيرين".

وتابع: "وترى الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو المناعة أن حساسية الربيع تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وتتنوع أعراضها ما بين التهاب العين بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في حكة الأنف والعطس واحتقان الحلق فضلا عن إحمرار الجلد والطفح الجلدي".

تسبب هذه الأعراض مشاكل كبيرة للمريض حيث تجعله غير قادر على ممارسة أعماله وعاداته اليومية، وحتى أن البعض لا يمكنه النوم بصورة طبيعية.