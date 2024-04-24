"سموتريتش" يفجر غضبه تجاه قيادات الجيش الإسرائيلي: يجب إقالتهم

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتغيير قيادات الجيش الإسرائيلي وعدم ترك الفرصة لرئيس الأركان أو غيره من القادة في اختيار بديلهم.

وقال سموتريتش، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنه يجب تغيير قيادات الجيش وعدم ترك الفرصة لرئيس الأركان أو غيره من القادة الحاليين لاختيار القيادة المقبلة، لافتًا إلى أن استقالة رئيس المخابرات العسكرية الجنرال أهارون حاليفا آمر جيد ونحن أمام فرصة للتغيير الحقيقي في هيكليه القيادة العليا بالجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن سموتريتش صادق على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية بوصفها أراضي تابعة للدولة، بهدف تعزيز البناء الاستيطاني.