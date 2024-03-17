"سموتريتش" يدعو نتنياهو لمطالبة رئيس الأركان فورًا بوقف تعيين ضباط جدد

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مطالبة رئيس الأركان على الفور بوقف تعيين ضباط جدد.

وأكد سموتريتش، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الانشغال بالتعيينات خلال الحرب خطير جدًا، لأنه يعني تشكيل الجيش وفق رؤية قادة الأركان الذين فشلوا.

القيادة الحالية لا يجب أن تتولى مسئولية تحديد شكل الجيش بعد فشلها في الحرب

وفي وقت سابق طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتعيين قيادة عسكرية جديدة تعمل على إصلاح الجيش بعد انتهاء الحرب في غزة.

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يجب تعيين قيادة عسكرية جديدة تعمل على إصلاح الجيش بعد انتهاء الحرب في غزة، لافتًا إلى أن القيادة الحالية لا يجب أن تتولى مسئولية تحديد شكل الجيش بعد فشلها في الحرب بالقطاع.