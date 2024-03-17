الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بـ427 شهيدًا.. "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتبع سياسة التجويع بجميع الوسائل المتاحة

شهداء
شهداء

أكد بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن ضحايا سوء التغذية والجوع وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 27 شهيدًا، معظمهم من الأطفال.

وأضاف أن "إسرائيل تتبع سياسة التجويع بجميع الوسائل المتاحة لديها، من ضمنها استهداف وقتل الفلسطينيين الذين ينتظرون وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة بشارع صلاح الدين بالقرب من دوار الكويت، أو على شارع الرشيد بالقرب من دوار النابلسي"، لافتًا إلى أن "المجازر التي ارتكبت مؤخرًا راح ضحيتها ما يزيد على 400 شهيد ومئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين".

 الطيران الحربى الإسرائيلى قصف مجموعة من الفلسطينيين كانوا يبحثون عن بعض الأعشاب فى المناطق الشرقية

وأشار إلى أنه "بالأمس قام الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف مجموعة من الفلسطينيين كانوا يبحثون عن بعض الأعشاب في المناطق الشرقية لقطاع غزة، ولكن في ظل هذا القصف هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة".

ولفت إلى أن "هناك 12 شاحنة مساعدات كانت تحمل الدقيق وبعض المساعدات الغذائية للمواطنين، وتم تسليم تلك الشاحنات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة والشمال من أجل البدء بتوزيعها اليوم على الفلسطينيين في الشمال".

المساعدات لقطاع غزة ضحايا سوء التغذية والجوع إسرائيل رفح الفلسطينية فلسطين

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