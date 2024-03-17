مراسل "القاهرة الإخبارية": حماس لم تعلن إصابة أى من قياداتها

علق بشير جبر مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، عن أنباء إصابة نائب القائد العسكري لحركة حماس في قطاع غزة وكيفية حصول وسائل الإعلام الإسرائيلي عن تلك الأنباء.

وأكد جبر إن إسرائيل تتحدث منذ أيام عن شنها لعدد من الأحزمة النارية التي طالت المحافظة الوسطى، حيث أن تلك الأحزمة كان موجهة باتجاه الشخصية التي أسمتها إسرائيل برقم 4 في حماس.

وتابع أن "حماس" أو فصائل الفلسطينية الأخرى لم تتحدث عن مصابين أو شهداء لها في الصفوف الأولى لقائدي كتائب القسام وغيرها من فصائل المقاومة.