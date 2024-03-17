الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": حماس لم تعلن إصابة أى من قياداتها

حماس
حماس

علق بشير جبر مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، عن أنباء إصابة نائب القائد العسكري لحركة حماس في قطاع غزة وكيفية حصول وسائل الإعلام الإسرائيلي عن تلك الأنباء.

وأكد جبر إن إسرائيل تتحدث منذ أيام عن شنها لعدد من الأحزمة النارية التي طالت المحافظة الوسطى، حيث أن تلك الأحزمة كان موجهة باتجاه الشخصية التي أسمتها إسرائيل برقم 4 في حماس.

وتابع أن "حماس" أو فصائل الفلسطينية الأخرى لم تتحدث عن مصابين أو شهداء لها في الصفوف الأولى لقائدي كتائب القسام وغيرها من فصائل المقاومة.

القائد العسكري لحركة حماس قطاع غزة حركة حماس في قطاع غزة إسرائيل حماس فصائل فلسطينية رفح الفلسطينية

مواد متعلقة

مراقبة الطيران الروسية: 3 مطارات بموسكو فرضت قيودًا على الرحلات الجوية

سموتريتش: إدارة بايدن تتعاون مع حملة خطيرة للإضرار بإسرائيل وتشويه صورتها

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يفجر مربعًا سكنيًا بالمنطقة الشرقية لخان يونس

ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية فى غزة لـ31645 شهيدًا و73676 مصابًا

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى لمنزل بحى بشارة وسط قطاع غزة لـ12 شهيدًا

الانتخابات الروسية.. 60% نسبة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع

حزب الله يعلن 6 ضربات مباشرة ضد الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

"الدفاع الروسية": إجراء تدريبات حول صد الهجمات على سفن أسطول البحر الأسود

الأكثر قراءة

استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.. جذب الاستثمارات الطريق لزيادة العوائد الدولارية

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

شراكة استراتيجية شاملة.. ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى يعزز التعاون المشترك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

سعر الدولار اليوم 7 رمضان 2024 في كافة البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا