الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية فى غزة لـ31645 شهيدًا و73676 مصابًا

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31645 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73676 مصابًا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأكدت وزارة الصحة، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 92 فلسطينيًا، وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الشهداء في قطاع غزة قوات الاحتلال الصحة الفلسطينية فلسطين إسرائيل

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