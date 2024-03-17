الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الانتخابات الروسية.. 60% نسبة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع

الانتخابات الروسية
الانتخابات الروسية

أكدت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 60% حتى الآن، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن المشروع الروسي القومي بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأسيسه بعد عام 2008 عندما كانت هناك قناعة راسخة بأن الغرب لا يريد التكامل مع روسيا ويريد أن يضعها في مكانها ومحيطها الإقليمي.

وأضاف، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد ذلك بدأ بوتين في تأسيس القدرات العسكرية للجيش الروسي من جديد، كما أن البرامج في التكنولوجيا الفضائية بدأت تعزز وبدأ المواطن الروسي يشعر بذلك، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي عمل على المنظومة الاقتصادية من خلال برامج جديدة بالاعتماد على الذات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الداخلي وعدم الاعتماد الكلي على التجارة أو الاقتصاد المرتبط بالغرب بجانب تقليل استخدام العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

الانتخابات المركزية الروسية الرئيس الروسي الانتخابات الروسية فلاديمير بوتين روسيا المشروع الروسي القومي

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