الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئولون روس: تعرض مركز اقتراع فى منطقة زابوريجيا لهجوم أوكرانى

هجوم أوكراني
هجوم أوكراني

أكد مسئولون روس، تعرض مركز اقتراع في منطقة زابوريجيا لهجوم أوكراني، وفقًا  لنبأ عاجل أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخًا بالستيًا أوكرانيًا فوق مقاطعة بريانسك

وفي وقت سابق أعلن رئيس مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، عن أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لصاروخ بالستي أوكراني من طراز "إس 200" فوق أراضي المقاطعة.

وقال بوغوماز على قناته في "تلجرام": "الإرهابيون الأوكرانيون حاولوا تنفيذ هجوم باستخدام صاروخ بالستي من طراز إس 200، ولكن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت الهدف فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.

 تدمير مُسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وبوتشيبسكي

ويوم الإثنين الماضي، أعلن بوغوماز عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وبوتشيبسكي بالمقاطعة دون وقوع إصابات أو دمار.

وقال: "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، وتم تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدتي كلينتسوفسكي وبوتشيبسكي من قِبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

مقاطعة بريانسك زابوريجيا أوكرانيا روسيا الدفاع الجوي الروسية

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