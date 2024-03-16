السبت 16 مارس 2024
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الخارجية الروسية: أوكرانيا كثفت أنشطتها خلال الانتخابات لجذب المزيد من الأسلحة

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أوكرانيا كثفت أنشطتها العسكرية خلال الانتخابات الروسية لجذب المزيد من المساعدات والأسلحة من الغرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق آخر، قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن المشروع الروسي القومي بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأسيسه بعد عام 2008 عندما كانت هناك قناعة راسخة بأن الغرب لا يريد التكامل مع روسيا ويريد أن يضعها في مكانها ومحيطها الإقليمي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد ذلك بدأ بوتين في تأسيس القدرات العسكرية للجيش الروسي من جديد، كما أن البرامج في التكنولوجيا الفضائية بدأت تعزز وبدأ المواطن الروسي يشعر بذلك.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي عمل على المنظومة الاقتصادية من خلال برامج جديدة بالاعتماد على الذات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الداخلي وعدم الاعتماد الكلي على التجارة أو الاقتصاد المرتبط بالغرب بجانب تقليل استخدام العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
 

القاهرة الإخبارية روسيا الانتخابات الروسية أوكرانيا أسلحة الغرب

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