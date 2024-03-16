جمعية الإغاثة الطبية بغزة: الوضع في القطاع يزداد سوء

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن جميع عمليات الاغاثة التي تدخل غزة غير مجدية في ظل استمرار حرب الابادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات عبر معبر رفح وعرقلة دخولها من قبل الاحتلال.

وأضاف ياغي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن العالم كله يشاهد المآسي التي تحدث في قطاع غزة ولا يتحرك ساكنًا ولا يقوم بأي اجرءات عملية لوقف هذا القتل، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة كارثي ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأوضح، أن ما يحتاجه أهل القطاع لوقف هذا القتل والكارثة الإنسانية هو وقف حرب الإبادة أولا وثانيا فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات كلها بدون رقابة أو أي حساب.